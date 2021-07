Quatro veículos e nove motos são apreendidos durante operação contra irregularidades

Uma operação conjunta do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Abaetetuba e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV), realizada nesta terça-feira (13), recuperou e apreendeu veículos que estavam com irregularidades em circulação no município.

Durante a ação, foram apreendidos três veículos com registros de furto e roubo, além de um veículo com a numeração do motor adulterada. Outras nove motocicletas, segundo o Demutran, foram recolhidas por estarem sem placa ou com descarga aberta.

Os agentes de fiscalização se concentraram nas proximidades do Terminal Rodoviário, Praça da Bandeira e rua Siqueira Mendes, no centro da cidade.

Todos os veículos apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba. De acordo com o diretor do Demutran, sargento Moraes, a operação deve continuar em dias alternados e em diferentes pontos da cidade, o que deve garantir a eficácia do trabalho.

Moraes orienta as pessoas que tiveram seus veículos furtados ou roubados a procurar a delegacia, mediante documentação pessoal e do veículo, além do Boletim de Ocorrência. “Vamos montar uma planilha com as informações desses veículos para divulgar nas redes sociais”, afirma.