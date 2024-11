Operação Rastros: casal suspeito de comercializar drogas é preso em Abaetetuba

Um casal suspeito de comercializar entorpecentes na região de Abaetetuba foi preso na manhã desta sexta-feira (08). A ação foi resultado da operação "Rastros", da Polícia Civil. Além disso, as equipes também apreenderam diversos aparelhos usados para promover a venda dos ilícitos, incluindo celulares, balança de precisão e substância similar à maconha.

A ação policial teve o objetivo de cumprir seis mandados de busca e apreensão que foram expedidos durante as investigações de um crime de homicídio e outro de tráfico de drogas.

Durante as diligências, os agentes abordaram um casal que foi encontrado em posse de entorpecentes e aparelhos de traficância. Ao todo, foram apreendidos três celulares, 11 porções de substância similar à maconha e uma balança de precisão. Os suspeitos cumpriram as medidas cabíveis na delegacia e, agora, encontram-se à disposição do Poder Judiciário.

A operação foi resultado de uma junção de forças entre várias unidades da PCPA e Polícia Militar, contando com a participação direta das equipes da Delegacia de Homicídios de Vila dos Cabanos, Delegacia de Moju, DEAM/DEACA de Abaetetuba, Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Abaetetuba e Delegacia de Abaetetuba, além do apoio operacional do 31º Batalhão de Polícia Militar.