'Operação Primavera' cumpre mandados de busca e apreensão em Jacareacanga e Itaituba

A Polícia Civil do Pará cumpriu, na manhã desta quarta-feira (25), seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Jacareacanga e Itaituba, ambas do sudeste paraense. Intitulada "Operação Primavera", a ação investiga a existência de um grupo empresarial - com membros suspeitos de participarem de licitações nos municípios - envolvido em desvios de recursos públicos.

A investigação iniciou após a denúncia ocorrida durante o processo de licitação da reforma e revitalização da praça Cristina Ribeiro, localizada no município de Jacareacanga. A obra reunia os serviços de construção da mureta no entorno do gramado e não teria sido entregue para a população.

As diligências realizadas pela Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (Decor) e Diretoria de Polícia do Interior (DPI) apuram os crimes de falsificação de documento particular, fraude em licitação, peculato e associação criminosa.

Os seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Prefeitura Municipal de Jacareacanga e em cinco empresas. A operação também contou com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).