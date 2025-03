Operação prende suspeitos de homicídio e tráfico de drogas em Redenção

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Homicídios de Redenção (DHR) e da Delegacia de Polícia de Redenção, deflagrou neste sábado (08) a operação “Trincheira” para o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Os dois presos são investigados pelos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, associação criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas.

As investigações tiveram início no dia 9 de março de 2024, quando os suspeitos realizaram disparos de arma de fogo contra três pessoas que trafegavam em uma motocicleta em via pública. A ação criminosa resultou na morte de um homem ainda no local. Duas mulheres foram socorridas e encaminhadas ao hospital com ferimentos graves, mas sobreviveram.

A Polícia Civil identificou que a motivação do crime está relacionada à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. Um dos suspeitos possui posição de liderança dentro de uma facção criminosa e já havia sido preso anteriormente pelo assassinato de um traficante rival.

Após a prisão, os investigados foram encaminhados à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerão custodiados à disposição da Justiça.