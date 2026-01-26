Operação prende suspeito por tráfico de anabolizantes e canetas emagrecedoras no Pará

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (26), um homem suspeito de tráfico ilícito de substâncias controladas durante a deflagração da Operação Blue Pen, no município de Irituia, no nordeste paraense. O preso foi identificado como Yann Kennedy Teixeira Dias, conhecido como “Prof. Kennedy”.

A operação ocorreu em duas fases e teve como objetivo desarticular um esquema de comercialização ilegal de anabolizantes e canetas emagrecedoras que estariam sendo distribuídas nos municípios de Castanhal, São Miguel do Guamá e Irituia. A ação contou com a participação das polícias Civil e Militar de Irituia e São Miguel do Guamá.

Na primeira fase, após intensa investigação, a Polícia Civil de Irituia identificou uma cadeia de fornecimento de hormônios e canetas emagrecedoras provenientes do Paraguai. O investigado foi preso em flagrante ao oferecer substâncias controladas a um agente policial disfarçado. Segundo a polícia, também foram encontrados elementos probatórios que indicam a prática criminosa, como mensagens em grupos de aplicativos.

Com o suspeito, foram apreendidos dez tipos de anabolizantes (entre eles durateston, testosterona, nandrolona e drostanolona) além de dois tipos de canetas emagrecedoras.

Na segunda fase da operação, equipes se deslocaram até São Miguel do Guamá, onde, com apoio das forças de segurança locais, localizaram e apreenderam toda a carga que estava em posse do investigado. No total, foram recolhidos dezenas de frascos de anabolizantes, canetas emagrecedoras, seringas, agulhas, caixas térmicas e outros materiais utilizados para aplicação e armazenamento das substâncias.

O veículo utilizado pelo suspeito, um Honda Fit ano 2011, também foi apreendido e deverá ter a destinação solicitada em favor de órgãos da segurança pública, conforme prevê o artigo 61 da Lei de Drogas.

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Blue Pen integra um conjunto de ações voltadas à proteção da saúde pública, uma vez que as canetas emagrecedoras apreendidas são falsificadas e representam riscos graves à saúde. A comercialização desses produtos é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme resoluções publicadas nos últimos meses.