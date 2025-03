Apreensão de 'submarino do tráfico' que prendeu paraenses contou com policiais de quatro países

Forças policiais de quatro países participaram da operação "Natilus", que apreendeu uma embarcação semi-submersível com quase sete toneladas de cocaína, em Portugal, nesta semana. A operação contou com agentes de Portugal, Estados Unidos, Espanha e Reino Unido. A embarcação partiu da América do Sul com destino ao país europeu. Dentre os cinco presos estão três paraenses.

A interceptação da embarcação que transporta as drogas de uma organização transnacional contou com a Marinha e a Força Aérea portuguesas, a Guardia Civil de Espanha, a Drug Enforcement Administration dos EUA e a National Crime Agency do Reino Unido.

A investigação foi realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Drogas da Polícia Judiciária (PJ). A embarcação foi interceptada em pleno Oceano Atlântico, a cerca de 500 milhas a sul do arquipélago português dos Açores.

As 6,5 toneladas de cocaína tinham como destino diversos países do continente europeu, informou a Polícia Judiciária. O Itamaraty informou que não havia sido notificado pelas autoridades portuguesas.