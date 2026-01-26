Homem morre após confronto com a Polícia Militar na Cabanagem, em Belém
Imagens que circulam nas redes sociais mostram pelo menos quatro viaturas da PM no local da ocorrência
Um homem, cuja identidade ainda não foi oficialmente confirmada, morreu na manhã desta segunda-feira (26) após um confronto com a Polícia Militar, na rua Bragança, no bairro da Cabanagem, em Belém.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram pelo menos quatro viaturas da PM no local da ocorrência. O vídeo também registra o momento em que policiais retiram o corpo do homem do interior de um imóvel. Até o momento, não há muitos detalhes sobre a dinâmica da intervenção, que teria iniciado com diligências que tinham como objetivo combater o tráfico de drogas naquele bairro.
A reportagem procurou a Polícia Militar para obter esclarecimentos sobre a ocorrência e a identidade do homem, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial na Delegacia da Cabanagem. Segundo a PC, após o confronto, o suspeito chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA de Icoaraci, onde o óbito foi constatado.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, durante a ação foram apreendidos uma pistola, um carregador com munições, uma balança digital e porções de substâncias entorpecentes. O armamento de uso funcional utilizado pela guarnição da Polícia Militar também foi apresentado para os procedimentos legais.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA