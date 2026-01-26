Homem morre após confronto com a Polícia Militar na Cabanagem, em Belém

Um homem, cuja identidade ainda não foi oficialmente confirmada, morreu na manhã desta segunda-feira (26) após um confronto com a Polícia Militar, na rua Bragança, no bairro da Cabanagem, em Belém.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pelo menos quatro viaturas da PM no local da ocorrência. O vídeo também registra o momento em que policiais retiram o corpo do homem do interior de um imóvel. Até o momento, não há muitos detalhes sobre a dinâmica da intervenção, que teria iniciado com diligências que tinham como objetivo combater o tráfico de drogas naquele bairro.

A reportagem procurou a Polícia Militar para obter esclarecimentos sobre a ocorrência e a identidade do homem, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial na Delegacia da Cabanagem. Segundo a PC, após o confronto, o suspeito chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA de Icoaraci, onde o óbito foi constatado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, durante a ação foram apreendidos uma pistola, um carregador com munições, uma balança digital e porções de substâncias entorpecentes. O armamento de uso funcional utilizado pela guarnição da Polícia Militar também foi apresentado para os procedimentos legais.