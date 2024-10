​Operação prende mulher por furto eletrônico e falsidade ideológica em Barcarena

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (10) durante a operação “Amigo da Onça”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Vila dos Cabanos e com apoio da Delegacia de Barcarena. O trabalho policial teve como objetivo cumprir um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão relacionados aos crimes de furto eletrônico e falsidade ideológica.

A investigação teve início quando a vítima, um ex-dono de restaurante na praia do Caripi, procurou a delegacia para de​nunciar que a suspeita subtraiu R$ 589.147,75 por meio de transações bancárias não reconhecidas. De acordo com o relato, a mulher teria se aproveitado da confiança dele durante um período em que ele estava gravemente hospitalizado e sem familiares por perto.

Além do furto eletrônico, a Polícia Civil investiga a abertura de uma conta bancária em nome da vítima, utilizando um faturamento falso emitido por um contador. A conta foi criada com um limite de crédito elevado, que foi usado para diversos gastos feitos com um cartão de crédito emitido em nome do antigo restaurante.

A vítima declarou que não autorizou nenhuma das transações e acredita que a suspeita agiu com a intenção de cometer o crime enquanto ele estava em estado crítico, contando com a possibilidade de sua morte para que o desvio passasse despercebido. A investigada já está à disposição da Justiça.