Operação prende três empresários de agência de apostas por lavagem de dinheiro em Belém

As Polícias Civil do Pará e do Rio Grande do Sul deflagraram de forma conjunta, nesta terça-feira (12), a segunda fase da operação “Ápate II”. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária, em Belém, além de outros quatro mandados de busca e apreensão, dois na cidade paulista de Ribeirão Preto (SP) e dois em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Nesta manhã, foram presos três empresários - dois em Belém e um na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Entre os detidos está o paraense Fernando Castro. Também foram apreendidas cédulas de reais, euros e guaranis, além de quatro veículos de luxo.

VEJA MAIS

De acordo com a delegada Ana Paula Mattos, titular da investigação, a operação foi iniciada em 2020 e investiga um complexo sistema de lavagem de dinheiro nos Estados do Pará (nos municípios de Tailândia e Belém), São Paulo e Rio Grande do Sul.

“A segunda fase da operação visa investigar a conduta de grupo financeiro, situado em Belém, que supostamente recebe dinheiro proveniente do tráfico de drogas de outros Estados, sendo tais valores utilizados para constituição de empresas de fachada e fantasmas, cujos proprietários estão diretamente ligados à lavagem de dinheiro,” destacou a delegada. Segundo a Polícia Civil, uma das empresas envolvidas é a agência de apostas online NBet Pará.

As investigações apontam que o grupo criminoso é composto por três sócios majoritários e cinco empresas. O grupo teria movimentado, em pouco mais de um ano, um valor estimado em R$ 150 milhões. A apuração policial também identificou que o grupo atua na exploração de jogos e apostas esportivas.

O trabalho contou com a participação de 36 policiais integrantes da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR), Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Diretoria de Polícia do Interior (DPI), além de equipes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

O delegado geral da Polícia Civil, Walter Resende, ressaltou que as investigações vão continuar a fim de levantar mais informações sobre a atuação do grupo, e, possivelmente, identificar outras pessoas envolvidas.