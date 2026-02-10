Operação mira 62 mandados contra adolescentes com pendências em medidas socioeducativas no Pará

Um balanço parcial da operação “Reintegração II”, realizada nesta terça-feira (10), aponta o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão de adolescentes em situação de descumprimento de medidas socioeducativas no Pará, sendo 6 alvos localizados somente na manhã de hoje na Região Metropolitana de Belém (RMB). Ao todo, existem 62 mandados expedidos pela 3ª Vara da Infância e Juventude de Belém, e as diligências seguem ao longo do dia para localizar outros adolescentes com pendências judiciais.

A ação mobilizou mais de 90 policiais civis, que atuaram em diligências de localização, apreensão, encaminhamento, registro de ocorrências e comunicação ao Poder Judiciário. As equipes são ligadas à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), Diretoria de Polícia Especializada (DPE), Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) e Núcleo de Inteligência Policial (NIP), com atuação concentrada na Região Metropolitana e também no interior do estado.

A primeira fase da operação havia sido deflagrada em dezembro de 2025. Segundo a delegada Emanuela Amorim, titular da DAV, a ação busca garantir o cumprimento de decisões judiciais.

“O objetivo da ação é dar cumprimento a mandados de busca e apreensão de adolescentes que estão pendentes do cumprimento de medidas socioeducativas perante o Judiciário. São adolescentes que já responderam o procedimento de ato infracional e estão com a medida pendente. Na Região Metropolitana, mais de 90 agentes estavam em diligência para seguir com o cumprimento das medidas”, explicou a delegada.

De acordo com a delegada Vanessa Macedo, diretora da Data de Belém, a operação é resultado de trabalho integrado de investigação. “Fizemos levantamentos de informações e em sistemas para subsidiar as novas diligências. Ao total, são 62 mandados em todo o Pará. Na RMB, as diligências foram realizadas de forma simultânea por diversas diretorias para localizar adolescentes que cometeram atos infracionais por ameaça, roubo e tráfico de drogas”, afirmou.

Os adolescentes apreendidos foram encaminhados para a realização dos procedimentos legais cabíveis, enquanto as buscas continuam para o cumprimento dos demais mandados em aberto.