Investigado por roubo morre em troca de tiros com a polícia em Igarapé-Açu

Um homem investigado em um caso de roubo, morreu durante uma intervenção policial no município de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na segunda-feira (9) com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra o investigado.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil, por meio da delegacia local, com apoio da Polícia Militar. De acordo com as investigações, o suspeito seria integrante de uma facção criminosa. Segundo a polícia, ele foi reconhecido por uma das vítimas como responsável por extorsões praticadas contra comerciantes e mototaxistas na região.

De acordo com o inquérito, no dia 6 de fevereiro de 2026, três homens armados abordaram um mototaxista, roubaram a motocicleta e passaram a ameaçá-lo de morte caso não pagasse a chamada “taxa do crime”, uma cobrança semanal imposta pelo grupo criminoso. Dois dias depois, em 8 de fevereiro, o veículo da vítima foi encontrado totalmente incendiado no município de Maracanã, em um ato que, segundo a polícia, teria caráter de intimidação.

Durante o cumprimento dos mandados, o investigado tentou fugir pelos fundos da residência. Conforme relato policial, ele efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes que realizavam o cerco, sendo necessário o revide. Na troca de tiros, o suspeito foi baleado, socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Igarapé-Açu. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos. No local da ocorrência, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, com três munições deflagradas e três intactas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.