Casal denuncia ameaças de facção e acaba preso por tráfico de drogas em Tailândia

Uma situação inusitada foi registrada na noite de domingo (8), no município de Tailândia, no nordeste do Pará. Um casal procurou a Polícia Militar denunciando estar sendo alvo de ameaças e extorsão por parte de um grupo criminoso. No entanto, durante a ocorrência, os próprios denunciantes também acabaram presos suspeitos de tráfico de drogas. Ao todo, durante a ação, cinco pessoas foram detidas.

Os relatos iniciais são que o casal acionou os policiais informando que estaria sendo intimidado por integrantes de uma facção que atua no bairro Piçarreira. Diante da denúncia, uma equipe da PM se deslocou até o local indicado e iniciou buscas na área.

Durante as diligências, três suspeitos foram localizados e presos. Outros dois envolvidos conseguiram fugir antes da chegada da guarnição. No decorrer da averiguação, os militares identificaram indícios de que o próprio casal denunciante estaria envolvido com o tráfico de drogas. Por esse motivo, o homem e a mulher também foram presos.

Segundo apurado pela PM, o grupo exigia parte do dinheiro obtido com a venda de entorpecentes. O casal teria informado que realizava a comercialização por conta própria, sem ligação com a facção, o que teria provocado as ameaças. Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi formalizado e os procedimentos cabíveis foram adotados.