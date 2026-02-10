Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Casal denuncia ameaças de facção e acaba preso por tráfico de drogas em Tailândia

Ao todo, durante a ação, cinco pessoas foram detidas.

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo)

Uma situação inusitada foi registrada na noite de domingo (8), no município de Tailândia, no nordeste do Pará. Um casal procurou a Polícia Militar denunciando estar sendo alvo de ameaças e extorsão por parte de um grupo criminoso. No entanto, durante a ocorrência, os próprios denunciantes também acabaram presos suspeitos de tráfico de drogas. Ao todo, durante a ação, cinco pessoas foram detidas.

Os relatos iniciais são que o casal acionou os policiais informando que estaria sendo intimidado por integrantes de uma facção que atua no bairro Piçarreira. Diante da denúncia, uma equipe da PM se deslocou até o local indicado e iniciou buscas na área.

Durante as diligências, três suspeitos foram localizados e presos. Outros dois envolvidos conseguiram fugir antes da chegada da guarnição. No decorrer da averiguação, os militares identificaram indícios de que o próprio casal denunciante estaria envolvido com o tráfico de drogas. Por esse motivo, o homem e a mulher também foram presos.

Segundo apurado pela PM, o grupo exigia parte do dinheiro obtido com a venda de entorpecentes. O casal teria informado que realizava a comercialização por conta própria, sem ligação com a facção, o que teria provocado as ameaças. Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi formalizado e os procedimentos cabíveis foram adotados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tráfico de drogas

facções criminosas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INTERVENÇÃO POLICIAL

Investigado por roubo morre em troca de tiros com a polícia em Igarapé-Açu

A ação ocorreu na segunda-feira (9)

10.02.26 13h10

PRESOS

Casal denuncia ameaças de facção e acaba preso por tráfico de drogas em Tailândia

Ao todo, durante a ação, cinco pessoas foram detidas.

10.02.26 12h23

COMBATE

Vereador de Castanhal é preso em operação contra fraudes a seguradoras de veículos

A ação da Polícia Civil ocorreu na manhã desta terça-feira (10)

10.02.26 11h28

ACIDENTE COM MORTE

Dois condutores morreram após colisão entre motociclistas em São João de Pirabas

Tudo ocorreu na noite de segunda-feira (9)

10.02.26 9h45

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

COMBATE

Vereador de Castanhal é preso em operação contra fraudes a seguradoras de veículos

A ação da Polícia Civil ocorreu na manhã desta terça-feira (10)

10.02.26 11h28

ACIDENTE COM MORTE

Dois condutores morreram após colisão entre motociclistas em São João de Pirabas

Tudo ocorreu na noite de segunda-feira (9)

10.02.26 9h45

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros por dupla de moto em Dom Eliseu

O crime ocorreu na Rua Minas Gerais, no bairro Vila São Paulo

10.02.26 8h41

abuso

Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem de 17 anos durante viagem

Suspeito de 34 anos foi detido em flagrante pela PM e plataforma onde atuava desativou seu perfil

09.02.26 20h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda