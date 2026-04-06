Operação 'Maré de Ferro' apreende mais de 280 quilos de drogas, armas e munição

Mais de 280 quilos de drogas, armas e munições foram apreendidas durante a Operação "Maré de Ferro", da Polícia Militar do Pará, que encerrou nesta segunda-feira (06). As ações da PM iniciaram no dia 31 de março, no município de Juruti, intensificando as ações de combate ao narcotráfico, ao crime organizado e a outros ilícitos praticados em rotas interestaduais pelos rios do Oeste paraense.

A operação foi coordenada pelo Comando de Policiamento Regional I (CPR I), sediado em Santarém, responsável pelo policiamento na região Oeste. A ação, planejada a partir de levantamentos de inteligência, priorizou áreas consideradas sensíveis, com reforço na fiscalizações e atuação integrada das unidades subordinadas ao CPR I.

No total foram apreendidos 282 Kg de entorpecentes, sete armas de fogo e 56 munições. As equipes também efetuaram oito prisões em flagrante, cumpriram três mandados de prisão e apreenderam três motocicletas utilizadas em atividades ilícitas.

O foco principal foi a repressão qualificada ao tráfico de entorpecentes e à circulação ilegal de armamentos nas vias fluviais e terrestres que cortam o município de Juruti, resultando em significativo impacto às organizações criminosas atuantes na região.

Operação Maré de Ferro Operação 'Maré de Ferro' apreendeu mais de 280 quilos de drogas. (Divulgação/PM) Cão farejador foi utilizado para encontrar drogas durante a Operação Maré de Ferro. (Divulgação/PM) (Divulgação/PM) (Divulgação/PM)

PREJUÍZO AO CRIME - A operação contou ainda com atuação conjunta com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) que culminou na lavratura de sete autos de infração, totalizando R$ 2.198.539,91 em impostos e multas. As forças de segurança estimam que o prejuízo financeiro causado ao tráfico de drogas com a operação alcance R$ 5,5 milhões.

De acordo com o comandante do CPR I, coronel Aleixo, ações da PM em parceria com outras instituições foram muito importantes. “As ações integradas são fundamentais para o enfrentamento qualificado ao crime organizado, especialmente no que diz respeito aos grupos envolvidos com o tráfico de drogas e de armamentos", afirmou.

"A Operação 'Maré de Ferro' é um exemplo claro de que, quando atuamos de forma coordenada, com base em inteligência e a participação efetiva de diversas unidades da PM e de órgãos parceiros, conseguimos ampliar nossa capacidade de resposta. O crime organizado atua de maneira estruturada e dinâmica, explorando rotas interestaduais e fragilidades territoriais. Por isso, a integração entre as instituições é essencial para atingirmos não apenas os operadores diretos desses crimes, mas também suas estruturas financeiras e logísticas", complementou o coronel.

O coronel Aleixo ainda ressaltou que os resultados alcançados em Juruti demonstram a necessidade dessa cooperação entre os órgãos de segurança. "Grandes apreensões de entorpecentes, retirada de armas de circulação, prisões e impacto financeiro expressivo às organizações criminosas. Essas ações enfraquecem esses grupos e contribuem diretamente para a redução da criminalidade e o aumento da sensação de segurança da população. Seguiremos firmes nesse modelo de atuação integrada, intensificando operações e fortalecendo parcerias, pois entendemos que somente com união, planejamento e estratégia conseguiremos combater de forma efetiva o crime organizado em nossa região”, enfatizou.