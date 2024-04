Operação 'Law Enforcement!': PCPA prende investigados por crimes cibernéticos em RJ, GO e DF

Deflagrada pela Polícia Civil do Pará, a terceira fase da Operação “Law Enforcement” desarticulou uma associação criminosa responsável por práticas de estelionato e propagação de perfis falsos em aplicativos de mensagem. A ação foi iniciada no último dia 11 e encerrada nesta quinta-feira (18), nos estados do Rio de Janeiro e de Goiás e no Distrito Federal. Os três suspeitos presos foram indiciados pelos crimes de falsa identidade, associação criminosa e estelionato, e já estão à disposição da Justiça.

Segundo as investigações, os envolvidos utilizavam imagens de autoridades públicas do Pará para aplicar golpes nas redes sociais. Eles chegaram a utilizar a imagem do procurador-geral de Justiça e do delegado-geral da Polícia Civil.

Prisões

Nesta quinta-feira (18), um homem foi preso no bairro Coelho Neto, em frente à comunidade da Pedreira, na cidade do Rio de Janeiro. No dia 11 de abril, a equipe de policiais cumpriu um mandado de prisão em Brasília (DF) contra uma mulher de 29 anos. Em Goiás, no dia 17, na cidade de Nerópolis, foi cumprido outro mandado de prisão contra uma mulher de 20 anos.

“A operação, que foi realizada por meio de integração com as Polícias Estaduais, visa à repressão de crimes praticados no ambiente cibernético, além de demonstrar o empenho da Polícia Civil no compromisso em reduzir a incidência de tais delitos. Dessa forma, grupos criminosos que atuam nessa prática são desarticulados”, ressaltou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Os investigados foram presos por agentes da Divisão de Combate a Crimes Contra Direitos Individuais Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCCDI/DECCC), com o apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) do Rio de Janeiro, Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) de Goiânia (GO) e da Polícia Civil do Distrito Federal.

"Ao desarticular essas associações criminosas, estamos protegendo e prevenindo que milhares de pessoas sejam vítimas desses golpes virtuais", destacou a delegada Ticiane Maia, da DERCC.