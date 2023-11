Operação Lago e Xingu da Polícia Civil resulta em 13 pessoas presas

Cerca de 13 pessoas foram presas pela Polícia Civil durante os dois dias de ações da Operação Lago e Xingu, deflagrada na segunda (6) e terça-feira (7). Conforme as informações das autoridades, todas as pessoas autuadas são suspeitas de envolvimento em diversos crimes em ao menos nove municípios do sudeste do Pará.

A operação foi realizada através da ação conjunta das Superintendências do Lago de Tucuruí e do Xingu. As prisões são resultado das investigações por crimes como tráfico de drogas, associação ao tráfico, tentativa de homicídio, estupro de vulnerável, latrocínio e outros.

Para dar cumprimento aos 20 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva, foram destacados agentes das Delegacias dos municípios de Altamira, Tucuruí, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Uruará e Tailândia, bem como as equipes das Delegacias de Homicídios de Tucuruí, Altamira, Novo Repartimento, Porto de Moz e os Núcleos de Apoio à Investigação de Xingu e Vitória do Xingu. Além disso, a operação contou ainda com o apoio da Polícia Militar

Segundo a PC, durante as diligências, também foi efetuada a prisão em flagrante de seis pessoas e a apreensão de um menor.

Tráfico de drogas

Um dos casos de autuação por tráfico de drogas, ocorrido no município de Medicilândia, dois homens foram presos em flagrante. Conforme a Polícia Civil, o caso ocorreu durante o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão feitos em várias localidades da cidade. Os dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos portando substâncias entorpecentes. De acordo com os PMs, com os dois suspeitos apreendidos foram encontradas 143 gramas de uma substância análoga a maconha, 20 gramas de uma substância semelhante a cocaína e 38 trouxas de uma substância que aparenta ser crack. Além disso, eles também estavam com duas balanças de precisão, uma quantia de R$1.214 em espécie, quatro aparelhos celulares e material utilizado para embalar as substâncias ilícitas, como papel alumínio e saco plástico.

A Operação Lago e Xingu segue em andamento para localizar e prender outros envolvidos no tráfico de drogas.