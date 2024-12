Operação investiga esquema de crimes de coação para atrapalhar a justiça, em Barcarena

Nesta quinta-feira (05/12), a Delegacia de Ordem Social, ligada à Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), deu início à ‘Operação Etama’ no município de Barcarena, especificamente, na Vila dos Cabanos. O objetivo da ação foi cumprir cinco mandados de busca e apreensão em domicílios e sedes empresariais, dando continuidade às investigações sobre crimes de coação no curso do processo, denunciação caluniosa e associação criminosa.

As investigações indicam que os crimes envolvem a propagação de denúncias falsas relacionadas a crimes ambientais, com o intuito de suspender licenças de funcionamento e prejudicar a atividade econômica local. As denúncias infundadas afetaram diretamente a administração da justiça, sendo protocoladas no Ministério Público, em secretarias municipais e até no poder judiciário.

Durante a operação, documentos e aparelhos celulares foram apreendidos e serão submetidos à perícia para identificar a extensão das ações criminosas. O delegado Wellington Vale, diretor da Delegacia de Ordem Social, destacou que a operação visa combater um esquema que tenta, de maneira ilegal, interferir em questões ambientais e no funcionamento das empresas da região, causando danos econômicos e sobrecarregando órgãos como o Ministério Público e o Judiciário com denúncias sem fundamento.

As investigações continuam em andamento e novas fases da operação poderão ser deflagradas, conforme o avanço da apuração.