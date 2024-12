Polícia Científica divulga vagas de contratação temporária

A Polícia Científica do Pará divulgou a abertura de um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS), com o objetivo de preencher quatro vagas de nível superior para contratação temporária. A oportunidade é para o cargo de Perito Médico Legista. Os interessados devem se inscrever entre os dias 10 e 11 deste mês, exclusivamente através do site: www.sipros.pa.gov.br.

Confira o edital completo aqui

VEJA MAIS

As vagas estão distribuídas entre os municípios de Itaituba (2 vagas) e Altamira (2 vagas), ambos na região sudoeste do estado. Para concorrer a uma das vagas é necessário que o candidato tenha graduação na área em que pretende atuar, com registro no respectivo conselho de classe, entre outros requisitos.

Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 2.492,73, além das vantagens legais. Entre as vantagens descritas no edital estão