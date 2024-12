Pará registra quase 95 mil inscritos no concurso dos Correios

No Pará, cerca de 94.440 pessoas concorrerão às vagas do novo concurso dos Correios no estado. As oportunidades são para Belém e Santarém, sendo 108 vagas para o cargo de carteiro, nível médio, e 9 para os cargos de nível superior, esses restritos apenas à capital paraense. A prova será aplicada ainda este mês, no domingo (15/12), pelo turno da tarde e, segundo o edital, a entidade espera convocar alguns dos aprovados ainda este ano.

Do total de participantes no estado, Belém concentra 78.309 inscritos na disputa pelo cargo de carteiro. Destes, 67.350 correspondem a ampla concorrência, 10.057 a negros e indígenas, e 902 a Pessoas com Deficiência (PCD). Para o cargo, foram disponibilizadas 56 vagas na capital paraense, sendo a maioria delas (33) para ampla concorrência, 17 reservadas a engros e indígenas, e 6 para PCD’s.

Fora da capital, a cidade de Santarém, oeste paraense, possui 11.962 incsritos para a vaga de carteiro, também distribuídas entre ampla concorrência (10.542), negros e indígenas (1.285) e PCD (135). Os concorrentes disputam as 52 vagas disponibilizadas no município, sendo 31 gerais, 16 na reserva de negros e indígenas e 5 para pessoas com deficiência.

Segundo o edital, as vagas para o cargo de carteiro foram divididas em "macrorregiões", que receberam o nome de uma cidade, mas contemplam vários municípios naquela área. Essa relação está no Anexo II do edital.

No caso das carreiras de nível superior, as oportunidades estão distribuídas nas superintendências estaduais (SE). No total, são 28 distribuídas em todos os estados brasileiros. Os cargos disponíveis nesta modalidade são advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.

As provas serão realizadas nos seguintes municípios: Abaetetuba, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Capanema, Castanhal, Paragominas, Salvaterra, Afuá, Cametá, São Sebastião da Boa Vista, Alenquer, Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Novo Progresso, Juruti, Obidos, Itaituba, Rurópolis e Santarém.