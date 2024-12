IASEP abre vagas para contratação temporária na área da saúde

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) abrirá vagas de contratação temporária neste mês de dezembro. A instituição é responsável pela assistência à saúde de servidores estaduais e dependentes. O novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) tem como objetivo preencher três vagas para o cargo de Analista em Saúde. A inscrição ao PSS será feita exclusivamente por meio eletrônico até as 23h59 do último dia, no seguinte endereço: www.sipros.pa.gov.br

Confira aqui o edital do PSS

As oportunidades são para a área de Medicina (especialização em auditoria médica), sendo 3 vagas no total. Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de 30 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 4.375,97, com gratificação e auxílio-alimentação inclusos no valor.

O edital foi publicado nesta quinta-feira (5/12) e segue com o período de inscrição entre os dias 9 e 10 deste mês. Todo o processo de seleção deve durar em torno de 10 dias, com a divulgação do resultado final prevista para 17 de dezembro e contratação para o dia 18.

Os interessados precisam ter formação na área em que pretendem atuar, bem como o registro no respectivo conselho de classe. Outros requisitos obrigatórios incluem estar quites com as obrigações eleitorais e militares, possuir capacidade física e aptidão psicológica compatível com as atribuições da função pretendida, comprovada por meio de atestado emitido por profissional competente, entre outros pontos dispostos no edital.