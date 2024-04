Operação 'Guardião do Norte': mais de 3 toneladas de drogas apreendidas são incineradas em Moju (PA)

As 3,2 toneladas de drogas apreendidas durante a Operação "Guardião do Norte", realizada no último sábado (13), no município de Abaetetuba, na Região de Integração Tocantins, foram incineradas pela Polícia Civil do Pará nesta terça-feira (16), em Moju, na mesma região. Nessa ação, foi utilizado um estabelecimento adequado, como informa a PC. A incineração de drogas é um procedimento legal, que ocorre com a autorização do Poder Judiciário. Coordenada pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil, é supervisionada por agentes da Corregedoria, membros do Ministério Público Estadual e da Vigilância Sanitária.

Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) apontam que, de janeiro a dezembro de 2022, foram apreendidas mais de 3,4 toneladas de entorpecentes (cocaína e maconha). Só de maconha foram mais de 1,9 tonelada. Em 2023, as apreensões totalizaram 8,7 toneladas de drogas (cocaína e maconha), também uma quantidade maior de maconha - mais de 5,8 toneladas. Em 2024, de janeiro até agora, as apreensões já ultrapassaram 4 toneladas.

Antes da incineração, como informa a Polícia Civil, amostras das drogas apreendidas foram coletadas pelos peritos criminais do Laboratório de Toxicologia Forense, da Polícia Científica do Pará (PCEPA), para os exames periciais de praxe, a fim de determinar as características do entorpecente e outras informações de interesse da Justiça. A incineração organizada pela Denarc contou com o apoio de agentes do Núcleo de Inteligência (NIP), Superintendência Regional e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Operação

As investigações começaram em decorrência de denúncias feitas às autoridades de segurança. Após a coleta das informações, a Operação “Guardião do Norte” foi organizada de maneira colaborativa com as Diretorias Especializadas da PC e Polícia Militar. Os quatro suspeitos envolvidos foram presos e encaminhados ao Sistema Penitenciário. As investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos.

De acordo com o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, as drogas apreendidas vinham do Estado do Amazonas com destino à Região Metropolitana de Belém, para serem distribuídas na região e em outros Estados. “Realizamos vários investimentos para aparelhar nossos policiais civis, para de forma colaborativa com outros órgãos de Segurança Pública do Estado combater o tráfico de drogas e a criminalidade. Essa ação representa um golpe significativo contra o tráfico, pois não só retira uma grande quantidade de entorpecentes de circulação, mas também gera grandes prejuízos financeiros às associações criminosas envolvidas”, frisou Walter Resende.