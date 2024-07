Operação flagra 8 imóveis com suposto furto de energia elétrica em 3 cidades do Pará

Oito imóveis, entre residências e estabelecimentos comerciais, foram flagrados com suspeita de furto de energia elétrica, nas cidades de São Domingos do Capim, Castanhal e Salinópolis, no nordeste paraense. A operação para desmobilizar esses locais ocorreu na quarta-feira, 17. Contou com a participação da Polícia Civil, Polícia Científica, além da distribuidora de energia elétrica.

Em São Domingos do Capim, duas unidades de uma mesma frutaria estavam com suposta ligação clandestina. Em Castanhal, a Polícia Civil desarticulou as fraudes que supostamente desviavam energia em duas casas e um restaurante. Já em Salinópolis, um supermercado e um hotel foram autuados pelas equipes da polícia.

Segundo informações da polícia e da distribuidora de energia elétrica, o suposto desvio de energia era praticado há alguns meses. Estima-se que, neste período, o medidor tenha deixado de registrar cerca de 121 MWh, suficiente para atender a 125 casas populares por um ano.

Como denunciar desvio de energia

Furtar energia é crime passível de pena que pode chegar até 8 anos de prisão. A prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar interrupções.

A população pode denunciar pelo disque denúncia da Polícia Civil 181 e também direto para a Equatorial Pará, ou no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências de atendimento.