Operação fecha mais de 500 estabelecimentos que descumpriram decreto de prevenção à covid-19 no Pará

Desde o dia 21 de janeiro até esta quinta-feira (18), 532 estabelecimentos foram fechados em todo o Pará durante a Operação State Care, que atua para garantir o cumprimento ao Decreto Estadual 800/200, que prevê medidas de prevenção do avanço do novo coronavírus. Em quase um mês, mais de 3,5 mil estabelecimentos já foram fiscalizados em todo o Estado.

O trabalho consiste na fiscalização de estabelecimentos, para que cumpram as determinações do decreto. Está proibido o funcionamento de bares, boates, casas de shows e similares. Restaurantes podem exercer suas atividades respeitando o distanciamento social, disponibilizando itens de higiene e oferecendo entretenimento com até seis músicos e som ambiente.

No total, já foram fiscalizados 3.533 estabelecimentos. Destes, 532 foram fechados, 288 foram advertidos, 699 foram intimados e quatro multados, sendo três em Belém e um em Altamira. Dos estabelecimentos fechados, 52,4% estão localizados na capital e 21,8% em Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Canais de Denúncias

Os principais meios para denunciar qualquer desobediência ao decreto são: atendente virtual Iara (Inteligência Artificial Rápida e Anônima) pelo whatsapp (91) 98115-9181, que possibilita o envio de fotos, vídeos, áudios e localização; chamada convencional via 181, e o formulário localizado no site da Segup.