Operação desmobiliza 5 garimpos de ouro e cobre em São Félix do Xingu

Uma ação conjunta da Polícia Federal (PF), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e Polícia Militar Ambiental, desmobilizou cinco garimpos de ouro e cobre, em São Félix do Xingu, no sudeste paraense. A operação denominada “Abre Alas”, foi deflagrada na última terça-feira (23).

Segundo a PF, foram desativados 14 acampamentos e destruídas cinco escavadeiras hidráulicas (PCs), 16 motores estacionários, seis geradores, quatro esteiras, duas caminhonetes e uma moto. A inutilização é feita na impossibilidade de remover o maquinário do local.

Fechamento de garimpo Foto: Divulgação PF Foto: Divulgação PF Foto: Divulgação PF Foto: Divulgação PF Foto: Divulgação PF

Foram apreendidas armas e munições, em quantidade ainda não confirmada pelos agentes da operação. Ao todo, participaram da operação, 24 policiais federais, agentes do ICMBIO e Policiais militares do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Pará, além do uso de aeronave.

Atividades paralisadas

Quatro garimpos de ouro e um garimpo de cobre foram flagrados em funcionamento pelos agentes do Estado e tiveram as atividades imediatamente paralisadas.As ações conjuntas têm como objetivo de impedir o avanço da contaminação dos rios Aquiri e Itacaiunas, que recebem a massa de rejeito e mercúrio em suas bacias.

Vários trabalhadores foram ouvidos e com base nos depoimentos, os financiadores das atividades ilícitas foram identificados. A operação faz parte do conjunto de ações dos órgãos ambientais e da PF, para identificar a origem da contaminação da bacia hidrográfica da região.

A Polícia Federal irá instaurar inquéritos para apurar a conduta dos infratores, que poderão responder por crimes ambientais, usurpação de bens da União e crimes do Estatuto do Desarmamento.