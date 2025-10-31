Operação desarticula facção envolvida em extorsões e atentados contra agentes de segurança no Pará

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (Ficco/PA) prendeu nove pessoas nesta sexta-feira (31/10) e, uma operação para desarticular uma organização criminosa transnacional envolvida em tráfico de drogas, extorsões e atentados contra agentes de segurança pública. A ação ocorreu em Belém, Tomé-Açu, Paragominas, Tailândia, Santa Izabel do Pará, Salinópolis, Castanhal e Abaetetuba, além de Brusque e Florianópolis, ambos em Santa Catarina.

Segundo as investigações, os suspeitos ocupavam posições de liderança em facção transnacional, atuando como “idealizadores de missões”, responsáveis por planejar e coordenar ações violentas, como incêndios, roubos, homicídios e ataques contra servidores públicos. As prisões foram feitas em Abaetetuba, Tomé-Açu, Santa Izabel, Paragominas, Tailândia, Salinópolis, Brusque e Florianópolis.

O delegado Vitor Fontes, da Ficco/PA, disse que o inquérito policial identificou que os presos desempenhavam funções estratégicas dentro da organização criminosa. “Os investigados eram responsáveis pelo planejamento e execução de ações violentas, incluindo danos ao patrimônio, incêndios a veículos, roubos, homicídios e ataques contra agentes da segurança pública”, afirmou.

Segundo a FICCO, ao todo, foram expedidos mandados de prisão preventiva contra 33 investigados, a maior parte deles já foragida do sistema prisional. As diligências continuam em andamento para captura dos demais investigados.

As medidas judiciais foram autorizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, após representação da FICCO/PA junto à Vara de Combate ao Crime Organizado, com apoio do GAECO.

A operação contou com apoio do GAECO e das das seguintes forças da segurança pública: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará – SEAP/PA, Núcleo de Apoio à Investigação – NAI de Paragominas, Delegacia de Homicídios de Paragominas, Superintendência da Polícia Civil de Paragominas, Polícia Civil de Tailândia, Polícia Civil de Salinópolis, Superintendência da Polícia Civil de Capanema, Núcleo de Apoio à Investigação – NAI de Capanema, Núcleo de Apoio à Investigação – NAI de Abaetetuba, Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba, Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, 12ª Seccional Urbana de Castanhal, Núcleo de Apoio à Investigação – NAI de Castanhal, Delegacia de Homicídios de Castanhal, 8ª Seccional Urbana de Icoaraci, Divisão de Investigação Criminal de Brusque, e Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil de Santa Catarina – CORE/SC.

A FICCO/PA é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Pará e Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP/PA), e tem por objetivo fortalecer o enfrentamento ao crime organizado por meio de ações conjuntas e coordenadas.