Operação da Prefeitura fiscaliza e recolhe 20 veículos irregulares na Sacramenta

Uma operação integrada da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) no bairro da Sacramenta retirou das ruas da capital 20 veículos em situação irregular na manhã da última terça-feira (05/11). A operação contou com Guarda Municipal de Belém (GMB) em parceria com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) apreendeu 17 motos, um carro de passeio e dois caminhões. Os veículos foram rebocados para o pátio público da Prefeitura de Belém, na Rodovia Desembargador Paulo Frota, no bairro de Val-de-Cães.

A ação foi planejada para inibir e combater crimes e irregularidades de trânsito, como uso de veículos roubados, condutores sem habilitação, veículos sem placa, sem documento de identificação, além de falta de equipamento de segurança obrigatório, entre outras situações e infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo o Inspetor da GMB, Carlos Dmitri Figueiredo, as ações integradas de fiscalização e segurança contribuem para a segurança de todos e atendido pedidos da própria população. “A atuação de hoje é na área distrital do DASAC, uma demanda da população e, durante as barreiras, a Semob fez o serviço de fiscalizar o trânsito”, explicou o inspetor Carlos Dmitri.

Ainda de acordo com o inspetor, a operação deixa os condutores mais atentos, diminui acidentes e ajuda a Guarda a identificar situações suspeitas. “Nessas situações, de segurança, verificamos se o veículo é roubado, se o condutor não é foragido da justiça ou se estão portando armas e drogas”, acrescentou. Durante a ação, os agentes municipais realizaram 53 abordagens, com objetivo também de efeito educativo e preventivo, para conscientizar condutores sobre a necessidade de seguir as leis e boas práticas de trânsito.