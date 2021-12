Operação da Polícia Civil termina com oito pessoas presas em Salinópolis

Oito pessoas foram presas pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (28), em Salinópolis, no nordeste paraense. Os trabalhos fizeram parte da operação "Boas Festas", coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e tiveram como objetivo retirar de circulação indiciados por crimes e foragidos da justiça. As informações são da Polícia Civil.

“Com essas ações de polícia judiciária, conseguimos tirar de circulação indiciados por diversos delitos, entre eles estão os crimes de homicídio, roubo majorado, estupro de vulnerável e recaptura de foragidos. Com isso vamos garantir mais tranquilidade e segurança à população paraense e aos turistas”, destacou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

A ofensiva foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Salinópolis, com apoio de agentes da Superintendência Regional Bragantina, Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Segundo a delegada Ariane Magno, que também coordenou a operação, 25 policiais civis realizaram as diligências nos endereços dos alvos. “Iniciamos as diligências nas primeiras horas do dia. Entre locais percorridos estão as localidades Atlântico I e II, Centro de Salinópolis, Maçarico, Vila da Enseada, Vila de São Bento e Vila do Cuiarana. Conseguimos levar mais segurança à população de Salinas e visitantes, além de cumprir nosso papel de polícia judiciária”, finalizou a delegada.