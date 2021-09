Operação da PM termina com um preso, arma e rádios comunicadores apreendidos

O município de Terra Alta, localizado no nordeste paraense, foi alvo de uma ação dos militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), que conseguiram apreender uma espingarda, rádios comunicadores, dentre outros objetos que estavam com uma dupla de criminosos. Um dos suspeitos foi preso em flagrante pelos policiais, o outro conseguiu fugir do local. A ação ocorreu na quarta-feira, 8.

A equipe do 5º BPM retornava de uma ocorrência, em uma estrada localizada na zona rural da cidade, quando flagrou um homem que portava uma arma de fogo fugindo do local ao perceber a aproximação da PM. Os militares alcançaram o homem e realizaram a prisão dele em flagrante.

Outra pessoa que estava no local conseguiu fugir dos policiais, mas abandonou uma mochila com rádios comunicadores, lanterna e outros objetos. O suspeito flagrado com o armamento foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, junto com os objetos apreendidos, para a realização dos procedimentos necessários.