Operação da PM apreende 270 m² de madeira e fecha duas serrarias clandestinas, em Santarém

Cerca de 270 metros quadrados de madeira ilegal foram apreendidos e duas serrarias clandestinas foram fechadas na manhã desta terça-feira (23), na região do Chapadão, no município de Santarém, oeste paraense. A operação foi flagrada por policiais militares da 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª Cipamb). Não houve prisões.

Os policiais deram início às incursões na região por volta das 8h. Cerca de duas horas depois, as equipes encontraram uma serraria ilegal com 64 metros quadrados de madeira da espécie castanheira, além de máquinas utilizadas na atividade irregular. Ninguém foi encontrado no local.

Os policiais flagraram ainda outra serraria com uma quantidade maior de madeira. Algumas pessoas que estavam no local empreenderam fuga pela mata no momento que a PM chegou. Duas espingardas e cerca de 208 metros cúbicos de madeira dos tipos castanheira e massaranduba foram encontradas, além de motosserras e tratores. Todo o maquinário foi inutilizado no local.

Denúncias de crimes ambientais e outros delitos podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

