Operação da PF prende em flagrante dois homens que desmatavam dentro de reserva indígena no Pará

Dois homens, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram presos em flagrante durante a Operação Guardiões do Bioma, deflagrada pela Polícia Federal na última sexta-feira (22), em São Félix do Xingu, sudeste do Pará. Os dois foram flagrados enquanto desmatavam ilegalmente na área da Reserva Indígena Apyterewa.

De acordo com informações da PF, os dois homens estavam usando três motosserras para fazer o corte ilegal da madeira. Eles também portavam duas armas de fogo, do tipo espingarda — uma calibre 28 e outra, calibre 36 — e ambas sem número de série. Também foram apreendidas munições.

A dupla recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu. Os dois vão responder por crimes ambientais em reserva indígena e porte ilegal de arma de fogo. A operação contou ainda com equipes da Fundação Nacional do Índio (Funai), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Força Nacional.

A polícia pede que qualquer denúncia sobre crimes ambientais seja repassada às autoridades via Disque Denúncia (181) ou pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.