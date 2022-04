Operação da PF desarticula quadrilha acusada de tráfico interestadual de drogas, em Redenção

Três pessoas foram presas preventivamente durante a Operação Bragi, deflagrada na manhã desta sexta-feira (8) pela Polícia Federal em Redenção, no sul do Pará, e na capital e municípios do interior do Estado de São Paulo. Os alvos são investigados pelos crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Durante as ações, mais de meia tonelada de cocaína foi apreendida pelos policiais federais, além de computadores, celulares e documentos. Os nomes dos presos não foram divulgados.

A Polícia Federal informou que, na manhã desta sexta, além dos três mandados de prisão preventiva, também foram cumpridos outros três mandados de busca e apreensão, um mandado de apreensão de veículo e um de bloqueio de ativos financeiros. As diligências ocorreram simultaneamente em Redenção e em São Paulo (SP), Campinas (SP), Piracicaba (SP) e Ribeirão Preto (SP).

A investigação teve início em maio de 2021. Durante esse período, foram apreendidos 572 quilos de cocaína em dois eventos: um no município de Pau D'Arco, no sudeste paraense, e o outro em Limeira (SP). Nas ocasiões, quatro veículos pesados — caminhões e semirreboques — avaliados em cerca de R$ 640 mil foram apreendidos, e foram identificadas movimentações bancárias milionárias. Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

Legenda (Divulgação/ PF)

Ainda de acordo com a PF, a organização criminosa atuava no transporte rodoviário de cargas de droga em meio a mercadorias ilícitas. Inicialmente, o grupo dispunha de um galpão em Limeira (SP) para transbordo, armazenamento e posterior distribuição dos entorpecentes. Em uma das apreensões, cerca de 388 quilos de cocaína estavam sendo transportados em um baú frigorífico. Em outro caso, mais de 183 quilos da droga estavam na boleia de um caminhão que seguia de Sorocaba (SP) para o Pará.

Três pessoas tiveram a prisão preventiva decretada. Duas delas já estavam presas em decorrência de flagrantes lavrados em 2021. Um dos integrantes da organização criminosa, que exercia a função de líder e financiador, foi morto no dia 11 de março deste ano, em Ribeirão Preto (SP), vítima de disparos de arma de fogo. Os presos ficarão à disposição da Justiça Criminal de Limeira. Se condenados, eles podem cumprir penas de até 43 anos de reclusão. O nome da operação alude a uma divindade nórdica provedora de meios logísticos.