Operação da PF combate fraudes previdenciárias em Rondon do Pará

A Polícia Federal cumpriu, na quarta-feira (14), dois mandados de busca e apreensão na cidade de Rondon do Pará, no sudeste do estado, em uma operação intitulada “PrevFácil”. A ação, autorizada pela Justiça Federal, teve como objetivo apurar crimes de falsidade ideológica e estelionato previdenciário.

A investigação começou após a Justiça Federal identificar a apresentação de documentos falsos em ações previdenciárias. Os documentos, a​presentados para obter a concessão de benefícios de aposentadoria rural, resultaram na negação dos pedidos. Os valores dos benefícios, que seriam pagos com recursos federais, não foram divulgados.

Durante as buscas, a Polícia Federal apreendeu documentos relacionados aos processos judiciais, além de um smartphone e um notebook pertencentes ao escritório alvo da operação. Três responsáveis pela fraude foram identificados.

O nome “PrevFácil” faz referência à facilidade com que os criminosos obtinham benefícios previdenciários rurais de forma fraudulenta, aproveitando-se da flexibilidade nos requisitos para concessão. Essa prática, que busca beneficiar trabalhadores rurais, tem sido explorada por criminosos para obter vantagens ilícitas, segundo a Polícia Federal.