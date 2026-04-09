Operação da PF apura fraudes previdenciárias em Marabá

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (9/4), a segunda fase da operação “Patronos” no município de Buriticupu, no Maranhão. Segundo a PF, a ação tem o objetivo de aprofundar investigações sobre fraudes previdenciárias de benefícios destinados a pessoas residentes em Marabá, no sudeste do Pará, e no entorno.

Conforme as autoridades, foram identificados mais de mil processos judiciais com indícios de irregularidades. As apurações da Polícia Federal indicam a atuação de advogados e de intermediários no ajuizamento de ações previdenciárias com uso de documentação falsa e de informações ideologicamente inverídicas.

Nessa fase, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Justiça Federal, para coleta de dispositivos eletrônicos, de documentos e outros elementos de prova. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder por estelionato previdenciário, por falsidade ideológica e por associação criminosa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e aguarda retorno.