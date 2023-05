Operação cumpre 11 mandados de prisão por roubo e furto de cargas; um alvo é no Pará

A Polícia Civil do Pará (PC) cumpriu nesta quinta-feira, 4, um mandado de prisão contra um suspeito de participação em crime de roubo e furto de cargas no Pará. Ele foi identificado como Matheus Vinícius Saldanha, preso em Barcarena, nordeste do Estado. O serviço fez parte da Operação Stercorat, deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina (PC-SC), com mandados a serem cumpridos também no Paraná e Espírito Santo.

A operação foi deflagrada por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRFRC) da PC-PA, com apoio da Diretoria Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de Santa Catarina, com um total de 13 mandados de busca e apreensão, e 11 mandados de prisão preventiva a serem cumpridos nos estados de Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e Pará.

Matheus Vinícius Saldanha foi preso no pátio de um posto de combustíveis, em Barcarena. Ele é suspeito de ser o responsável por desviar a carga furtada - conforme informações do titular da DRFRC, o delegado Guto Potiguar. Matheus seria membro de uma associação criminosa, com sede em Santa Catarina, especializada em furtos e roubos de cargas.

"São vários carregamentos que essa associação criminosa vinha fazendo desvio. Geralmente a carga saía de Santa Catarina, algumas com destino ao nordeste ou ao norte. Aí eles furtavam essa mercadoria", conta o delegado.