Preso em Cametá, homem é investigado por estelionato que totalizou prejuízo de R$ 640 mil às vítimas

Investigado por estelionato, um homem de identidade não divulgada oficialmente foi preso na manhã da última quarta-feira (03), no município de Cametá, nordeste paraense, sob a suspeita de ter causado prejuízo total de cerca de R$ 640 mil às vítimas.

A prisão foi efetuada pelas equipes da Delegacia de Polícia Civil do município de Cametá, ao deflagrarem a Operação “Precatório”, com objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão. Durante a quarta, os mandados foram expedidos em desfavor de suposto estelionatário.

De acordo com informações da Polícia Civil do Pará, durante as diligências realizadas na quarta-feira, o suspeito foi localizado e preso em frente a uma agência bancária. A equipe policial também realizou a busca e apreensão na residência dele, onde foram apreendidos documentos que serão analisados pelos agentes.

Após a realização dos procedimentos legais, o suspeito foi colocado à disposição da justiça. As diligências continuam com o intuito de localizar outra mulher que também estaria envolvida no crime.

O que é estelionato?

O estelionato é um crime do tipo patrimonial, que lesa o patrimônio da vítima por meio de fraude e engano. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa que tenha a intenção de enganar outra pessoa para obter vantagens.