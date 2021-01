Operação "Cratera" investiga fraudes e desvio de verbas no programa "Asfalto na Cidade"

O programa estadual Asfalto na Cidade, entre os anos de 2013 e 2018, pode ter sido um foco de desvio de verbas e fraudes em licitações, além de peculato, associação criminosa e corrupção. Para investigar essas suspeitas, a Polícia Civil do Pará deflagrou a operação "Cratera", neste sábado (30), para cumprimento de mandados de busca e apreensão no Pará, em São Paulo e no Maranhão. As polícias desses estados colaboram na operação. Uma pessoa foi presa.

Em nota, a Polícia Civil informou que "...o programa Asfalto na Cidade tinha o objetivo de melhorar a malha viária dos municípios paraenses e, somente em 2018, custou mais de R$ 360 milhões aos cofres públicos. Os indícios probatórios coletados ao longo da investigação demonstram favorecimento a um 'consórcio' de empreiteiras com envolvimento direto de agentes públicos. São apurados crimes de fraude à licitação, peculato, associação criminosa, corrupção ativa e passiva".

Em Santa Maria do Pará, um homem foi preso, em flagrante, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. O preso era proprietário de uma empresa terceirizada, que funcionava como uma das empreiteiras com suspeita de envolvimento no esquema investigado. Na ação, também foram apreendidos documentos, aparelhos celulares, computadores, armas de fogo, joias, além de um valor em moedas estrangeiras (dólares, euros, libras e dirhams).

O delegado-Geral, Walter Resende, supervisiona a operação e afirma que todo o material apreendido será periciado e analisado, com o objetivo de obter mais elementos comprobatórios dos delitos investigados.