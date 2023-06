Operação Corpus Christi: ação integrada no Pará resulta em 51 prisões

Com 51 prisões, a Polícia Civil do Pará encerrou, na segunda-feira (12), a participação nas ações de segurança da “Operação Corpus Christi 2023”, iniciada na última quarta-feira (7), com coordenação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Durante o período, 337 boletins de ocorrências foram registrados, sendo que 84 geraram procedimentos e foram efetuadas 51 prisões. De forma integrada com equipes do Departamento de Trânsito (Detran) e Polícia Militar (PM), 15 condutores foram presos e autuados por policiais civis por dirigir sob efeito de bebida alcoólica.

Na barreira instalada na cidade de Benevides, na PA-391, via de acesso à ilha de Mosqueiro, 14 motoristas receberam voz de prisão e um em Salinópolis. Agentes da Diretoria Estadual de Polícia Administrativa (DEPA) e Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) realizaram 62 fiscalizações em estabelecimentos comerciais, com 18 intimações e notificaram 30 veículos por poluição sonora.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, as regiões de Salinópolis, Mosqueiro, Outeiro, Bragança, Marudá, Barcarena e Marajó foram contempladas com o efetivo policial, pois estão entre os destinos mais procurados durante o feriado prolongado. “Atuamos de forma integrada e estratégica, reforçando as frentes de trabalho e efetivo na capital e no interior, para melhor atender o cidadão durante o período de festividade e feriado prolongado. Todos os resultados são das ações conjuntas desenvolvidas pelas forças de segurança", disse.

"Grande parte do reforço foi formado com a participação dos novos policiais civis, oriundos do último concurso. O resultado representa a força da Segurança Pública em ações de garantia da segurança, da ordem e da diversão de todos os paraenses e visitantes", reforçou o delegado Henisson Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI).

Delegados, investigadores, escrivães, papiloscopistas e administrativos somaram o efetivo de mais de 120 agentes que atuam diuturnamente em diligências e procedimentos de flagrante delito nas delegacias da capital e do interior do Estado.

Integraram a Operação agentes das Polícias Civil, Militar, Científica e Penal, Corpo de Bombeiro Militar e Departamento de Trânsito do Estado (Detran), e os órgãos de trânsito municipais que atuam na Região Metropolitana de Belém e no interior.