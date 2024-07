Operação contra tráfico de drogas prende duas pessoas no sudeste paraense

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Pará (PMPA), a Polícia Civil do Pará (PCPA), o Batalhão de Missões Especiais (BME) e a Guarda Municipal de Marabá (GMM) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de drogas, cigarros e dinheiro. A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (11), na rua Pedro Fontenelle, esquina com a rua Pedro Marinho, no bairro Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará.

Os trabalhos policiais tiveram início após um levantamento de informações indicar que uma distribuidora de bebidas funcionava como ponto de tráfico de drogas, segundo a polícia. Durante a diligência, os po​liciais abordaram Valdenez Pereira da Silva, proprietário do estabelecimento, e Francinaldo Venâncio de Oliveira, funcionário de Valdenez e suspeito de comercializar drogas junto com ele.

Valdenez confessou a prática de tráfico de drogas e indicou o local onde estavam escondidas as substâncias ilícitas. No local, foram encontradas 186 petecas de crack, 56 embalagens de cigarros de fabricação nacional sem nota fiscal, e 183 carteiras de cigarros avulsas, também sem nota fiscal.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos três aparelhos celulares, R$ 435 em espécie e R$ 187,50 em moedas, totalizando R$ 622,50. Também foi verificado que o veículo Nissan Frontier, de cor prata, pertencente a Valdenez, apresentava indícios de adulteração no chassi e era utilizado no tráfico de drogas.

Os suspeitos foram conduzidos à unidade policial para esclarecimentos e foram algemados durante o transporte por questões de segurança. Eles estão à disposição da Justiça.

(Com informações de Wesley Costa, da Liberal+)