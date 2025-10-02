Operação contra o tráfico de drogas é deflagrada no bairro do Guamá, em Belém

A Polícia Civil deflagrou no começo da manhã desta quinta-feira (2/10) a operação “Liberdade” para combater o tráfico de drogas no bairro do Guamá. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nos endereços ligados a 11 locais investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, entre outros delitos. Os agentes também apreenderam uma motocicleta com registro de roubo.

As investigações voltadas à comercialização de entorpecentes foram coordenadas pela equipe da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), ambas unidades vinculadas à Diretoria de Polícia Especializada (DPE).

“Nós destacamos mais de 350 policiais civis e 80 viaturas para a operação, que teve um excelente resultado no sentido de reprimir a criminalidade presente na área. Dois helicópteros do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) também prestaram apoio no decorrer da ação, realizando o monitoramento aéreo para indicar possíveis fugas dos alvos”, explicou Raimundo Benassuly, delegado-geral da PCPA.

“A Polícia Civil do Pará trabalha incansavelmente para garantir a ordem e a segurança pública à população. Estas operações são pensadas de forma estratégica e realizadas de forma integrada com várias diretorias da Instituição, com intuito principal de reforçar o policiamento ostensivo e reprimir a atuação da criminalidade”, ressaltou Temmer Khayat, delegado-geral adjunto da PCPA.

Também prestaram apoio operacional à ação as Diretorias de Polícia Metropolitana (DPM), de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), Estadual de Combate à Corrupção (DECOR) e de Identificação “Enéas Martins” (DIDEM), bem como o Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

As diligências continuam em curso para averiguar outros possíveis alvos, e as informações sobre quaisquer crimes podem ser feitas pela população por meio do Disque-Denúncia pelo número 181.