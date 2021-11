Operação combate abuso contra mulheres e crianças na Ilha do Marajó

Um homem foi preso pela Polícia Civil durante uma operação de combate à violência doméstica e abuso sexual de mulheres, crianças e adolescentes no município de Breves, na Ilha do Marajó. A força-tarefa foi coordenada pela Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), com o apoio dos demais órgãos de segurança pública. Durante cinco dias, diversas ações de prevenção e repressão foram realizadas na sede do município, bem como nos distritos da zona rural.

Além do cumprimento do mandado de prisão, 41 inquéritos policiais foram instaurados, 21 boletins de ocorrência foram registrados e 18 intimações e oitivas foram realizadas.

Logo no primeiro dia, servidores da Superintendência Regional do Marajó Ocidental receberam capacitação sobre o atendimento especializado de crianças e adolescentes vítimas de violência. Os agentes públicos participaram também da mobilização de toda a rede de atendimentos, bem como de uma integração com a comunidade local.

Quanto às ações repressivas, a equipe atuou na apuração do Disque-Denúncia, com a instauração de procedimentos policiais, oitivas de vítimas e investigados, além do cumprimento de mandado de prisão. A operação terminou no último dia 20 de novembro.

"Nosso objetivo como Polícia Civil, além de realizar investigações, instaurar procedimentos e cumprir diligências, é também capacitar o servidor que atua no interior do estado e precisa ter esse cuidado e atenção com a vítima que chega até a delegacia. Reforçamos a importância do cuidado físico e psicológico durante o atendimento às vitimas", pontuou a titular da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis, Ariane Melo.

A ação contou com a participação de policiais civis da capital paraense e da Superintendência Regional do Marajó Ocidental e policiais militares do Grupamento Fluvial (GFLU).

Serviço

Qualquer pessoa que for vítima ou souber que alguém esteja sofrendo ou praticando abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes pode informar ao Disque-Denúncia 181 ou por meio do Whatsapp, no (91) 98115-9181. O sigilo é garantido em todos os canais.