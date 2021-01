Operação Carga Pesada prende três pessoas por desvio de produtos agrícolas

A Polícia Civil deflagrou, no dias 7 e 8, a primeira fase da operação Carga Pesada, no município de Itaituba, sudoeste do Pará. Três pessoas foram presas. Computadores, celulares e documentos foram apreendidos. Tudo para a investigação de desvios de cargas de produtos agrícolas.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de buscas e apreensões domiciliares e três mandados de prisão temporária. A operação iniciou após uma investigação num empresa sediada no distritito de Mirtituba, em Itaituba. A seguradora da empresa também foi investigada.

Durante a Investigação, foi apurado que o esquema envolve pessoas dos estados do Pará e Mato Grosso, tendo sido causado, até o momento, um prejuízo superior a R$1,5 milhão.

As investigações seguem e podem desdobrar em mais etapas e desmontar uma possível organização criminosa. As informações são de nota da Polícia Civil.