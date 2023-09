Operação 'Cara Crachá': investigado por participação em organização criminosa é preso em Marituba

A Polícia Civil do Pará deflagrou no início da manhã desta sexta-feira (15) a segunda fase da Operação “Cara Crachá” com objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão de oito investigados por participação em organizações criminosas.

Um homem foi preso dentro da própria residência, em Marituba. Outros dois mandados de prisão foram cumpridos contra internos do sistema prisional: um no Pará e outro no Ceará.

A ação é comandada pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), ligada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e teve apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e da Divisão de Homicídios (DH).