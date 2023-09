PC prende servidor municipal de São Geraldo do Araguaia por tentar matar adolescente

Leonardo Cardoso da Costa, mais conhecido como “Léo Costa”, foi preso no final da tarde desta quinta-feira (14), em São Geraldo do Araguaia, sudeste do Estado, suspeito de tentar matar um adolescente de 16 anos. A vítima está internada em estado grave no Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá. A motivação do crime não foi revelada. As informações são do Correio de Carajás.

Contra ele, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão temporária, além de realizar outra ordem judicial de busca e apreensão no endereço onde ele vive, no decorrer da operação “Esta terra tem lei”. Leonardo é servidor público municipal.

O adolescente, vítima da tentativa de homicídio, foi ferido gravemente por golpes de arma branca. As investigações apontaram que o suspeito é conhecido na cidade pelo temperamento agressivo violento e já responde a vários processos por outros delitos. A Polícia Civil identificou que ele vinha agindo de forma ilegal por se achar protegido pelo cargo público e a esposa ser servidora do Poder Judiciário.

Segundo a PC, o preso foi conduzido à sede policial para os procedimentos de praxe. Ele se encontra à disposição do Poder Judiciário.