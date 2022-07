Operação apreende 120 quilos de peixe sem documentação e inspeção sanitária no nordeste do Pará

Na manhã desta sexta-feira (1º), foram apreendidos 120 quilos de peixe salgado, durante uma operação conjunta da equipe de fiscalização móvel da Regional da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) com agentes de segurança pública, em Capitão Poço, no nordeste do Pará. De acordo com o órgão, a carga estava sem a documentação sanitária exigida pela legislação de trânsito agropecuário, e não havia passado por inspeção.

Segundo a Adepará, como estava em desacordo com as normas, o peixe foi apreendido e será destruído, porque não há comprovação de que esteja apropriado ao consumo. A apreensão foi realizada por fiscais e agentes agropecuários da Adepará, e ocorreu após o lançamento da Operação Verão 2022.

Além da Adepará, a operação mobiliza Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros Militar (CBM-PA), Polícia Militar (PM), Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon), Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

A Adepará informou que participa da Operação Verão 2022 na condição de órgão de defesa sanitária, atendendo à solicitação da 1ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Capanema, no nordeste do Pará. A Operação Verão foi iniciada nesta sexta-feira em mais de 50 municípios do Pará.

Todas as ações são realizadas sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e de forma integrada com todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública, com o objetivo de garantir aos veranistas lazer e entretenimento com tranquilidade durante o mês de julho.