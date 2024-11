Operação 'Anjo da Guarda' combate crimes cibernéticos em Belém

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (27), a operação "Anjo da Guarda", voltada para o combate a crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes, em Belém. A ação foi realizada pelos agentes da Divisão de Combate à Crimes Contra Grupos Vulneráveis praticados por meios Cibernéticos (DCCV), vinculada à Diretoria Estadual de Combate à Crimes Cibernéticos (DECCC).

Os policiais civis iniciaram a ação cumprindo um mandado de busca e apreensão destinado à investigação da prática do crime citado no artigo 218-B do Código Penal brasileiro, de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança e adolescente, praticado através de meios virtuais, como salas de bate-papo online.

Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos celulares e HDs relacionados aos investigados da prática criminosa, que serão encaminhados à perícia, para a análise do material e apuração dos fatos. A operação da PCPA, por meio da DECCC, reforça o trabalho no combate aos crimes relacionados ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes através da internet no Pará.