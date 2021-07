Operação Amazônia Viva já constatou área de quase 12 mil hectares desmatada ilegalmente no Pará

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou, nesta sexta-feira (30), os resultados da 14ª Operação Amazônia Viva, realizada no mês de julho nos municípios de São Félix do Xingu, Altamira e Novo Progresso, que estão na lista dos que mais desmatam no Pará. No total, foi contatada uma área de 11.586,22 hectares desmatada ilegalmente na região. Maquinários e equipamentos foram apreendidos, e acampamentos utilizados na exploração de madeira foram destruídos.

A operação, de acordo com a Semas, destruiu 13 acampamentos, dois tratores de pneu, um trator esteira, quatro motocicletas, 33 motosserras, dois camburões de combustível com capacidade para 200 litros, uma serraria do tipo "induspan", três geradores de energia elétrica, seis baterias, caixa de ferramentas, rádio comunicador, duas 2 bombas d’água e 200 litros de combustível.

Também foram apreendidas sete armas de fogo e 77 munições. Os policiais militares efetuaram 22 boletins de ocorrência, quatro termos circunstanciados de ocorrência (TCO), sete inquéritos por portaria e realizaram 33 perícias.

Os fiscais da Semas e a equipe apreenderam 492,65 m³ de madeira nativa em tora, 80,14 m³ de madeira serrada e 95 estacas. Durante a operação, foram lavrados 23 autos de infração, 43 termos de apreensão, 31 termos de depósito, dois embargos, 12 termos de destruição, uma interdição de serraria e uma notificação. Também foram lavrados onze termos de doação para entidades carentes de todo o mantimento apreendido.

Balanço

Ainda segundo a Semas, a Operação Amazônia Viva combate o desmatamento ilegal em áreas de gestão estadual, como parte da macroestratégia do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), que visa a redução da emissão de gases de efeito estufa no Pará.

A ação faz parte da Força Estadual de Combate ao Desmatamento, um dos eixos do PEAA. A Amazônia Viva começou a ser realizada em junho do ano passado e em 14 etapas já embargou 236.840,91‬ hectares de áreas de desmatamento ilegal e apreendeu 8.680,79‬m³ de madeira derrubada de forma irregular.

O total de área embargada já corresponde a quase duas vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Desde 2019, o Estado aumentou em cerca de 1.000% o contingente de fiscais na Semas e reforçou as ações de combate a ilícitos ambientais.