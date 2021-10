Operação Amazônia Viva apreende mais de 2.600 m³ de madeira ilegal dentro de área equivalente a 14 mil campos de futebol

A 16ª fase da operação Amazônia Viva, finalizada nesta sexta-feira (1º), embargou uma área equivalente a quase 14 mil campos de futebol e apreendeu mais de 2.600 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente. A operação foi realizada em duas frentes, nos municípios de Pacajá e Altamira, no sudoeste paraense.

A madeira extraída de forma ilegal apreendida nesta fase da operação corresponde a 2.330 m³ de madeira nativa em tora, 106 m³ de madeira em estacas e 155 m³ de madeira serrada. A 16ª operação destruiu 10 acampamentos erguidos em meio à floresta para atividades ilegais. Também foram destruídos 6 tratores, além de 18 motosserras, um correntão (usado para derrubada massiva de árvores), 5 cabos de aço, 2 rádios comunicadores, um pulverizador costal, dois motores, três botijões de gás, duas graxeiras para lubrificação de peças mecânicas, 750 litros de combustível e 96,56 quilos de alimentos.

Em Altamira, foram realizados 39 procedimentos administrativos e 36 procedimentos policiais, entre boletins de ocorrência, perícia e apreensão. A ação também apreendeu três armas de fogo, três munições de calibre 20 intactos e três cartuchos deflagrados. Já em Pacajá, foram 86 procedimentos administrativos e 10 procedimentos policiais.

Em suas 16 fases já realizadas, a operação Amazônia Viva já embargou 256.848,741 hectares de áreas de desmatamento ilegal e apreendeu mais de 12.066,19m³ de madeira derrubada de forma irregular.

"A operação foi positiva, mais uma vez ela se mostrou efetiva no combate ao desmatamento, neste trabalho integrado com órgãos de segurança pública. Esta quantidade de áreas embargadas, de madeira, equipamentos e armas apreendidas mostram que o objetivo de reduzir o desmatamento ilegal nas áreas estaduais está sendo alcançado", afirmou Tobias Brancher, coordenador de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

A ação coordenada pela Semas faz parte do Programa Comando e Controle, integrante do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), que visa a redução da emissão de gases de efeito estufa no Pará. Além da Semas, também participaram da ação as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.