Operação Alquimia: Polícia Civil investiga casas de ervas no centro comercial de Belém

A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (21), uma operação no centro comercial de Belém. O alvo são lojas de ervas medicinais que vendem produtos ilegais. O local fica na Boulevard Castilhos França, no Complexo do Ver-o-Peso.

Segundo o delegado Dilermando Junior, da Diretoria de Polícia Metropolitana, a “Operação alquimia” é realizada por agentes da Seccional do Comércio para retirar do mercado alguns produtos comercializados de forma ilegal e que fazem mal à saúde das pessoas.

O delegado informou ainda que oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Também houve um flagrante: um comerciante que estava na loja com produtos ilegais.