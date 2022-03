Ônibus que saiu de Parauapebas com destino a Teresina, no Piauí, cai em ribanceira e deixa passageiros feridos

Passageiros de um ônibus que saiu de Parauapebas, no sudeste paraense, com destino a Teresina, no Piauí, sofreram um acidente, na madrugada desta terça-feira (1º), na BR-230, rodovia Transamazônica, na altura do município de Marabá. Ninguém ficou ferido com gravidade.

O ônibus, com 22 passageiros, saiu da pista e desceu uma ribanceira. A porta do veículo ficou trancada em um barranco e os passageiros precisaram sair pela janela. A suspeita é que, ao frear, o ônibus tenha sido atingido na traseira por uma carreta. Chovia bastante no momento do acidente.

Os feridos não precisaram ser hospitalizados, sendo liberados logo após o socorro pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A empresa responsável pela viagem realocou os passageiros em outro ônibus, que deve chegar ainda na noite desta terça-feira, 1º, em Teresina.