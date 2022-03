Ônibus pega fogo na Terra Firme na manhã desta quinta-feira (24/03)

Um ônibus pegou fogo, no bairro da Terra Firme, no início da manhã desta quinta-feira (24). Possivelmente, uma pane elétrica ocorreu com os passageiros ainda dentro do veículo. Um cheiro forte de fumaça e fogo com eletricidade foi sentido e todos saíram rapidamente. O Corpo de Bombeiros Militar rapidamente conseguiu evitar que os danos fossem maiores. O veículo era da linha Canudos - Praça Amazonas - Tucunduba.

Matéria em atualização