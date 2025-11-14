Ônibus pega fogo na Pedro Álvares Cabral, em Belém

Um ônibus da linha Tapanã Presidente Vargas pegou fogo na manhã desta sexta-feira (14), na avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém. Segundo as informações iniciais de testemunhas, tudo teria ocorrido após uma pane no coletivo, que estava com passageiros. Ninguém ficou ferido.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará confirmou que atuou na situação. "As chamas foram controladas, não houve feridos e o motivo do incêndio ainda não foi identificado", comunicou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma grande quantidade de fumaça saindo da parte onde ficam as rodas traseiras do ônibus. Logo depois, as chamas surgem e passam a consumir o veículo.

Moradores da área se mobilizaram e ajudaram a conter as chamas jogando baldes com água. O fogo diminuiu e foi controlado. Devido à correria e ao susto das pessoas, o trânsito na área ficou congestionado.

Em nota, o Setransbel disse que o veículo estava com a manutenção preventiva em dia, em plenas condições de circulação e em conformidade com os protocolos exigidos para o transporte público. “As causas do incidente estão sendo apuradas para esclarecer a origem do ocorrido. A operação da linha segue normalmente, com o veículo já substituído por outro de reserva”, comunicou.